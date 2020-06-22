İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
|22 Haziran 2020 19:38
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İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da ve bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ayrıca, meteouyarı kodunun sarı olduğu belirtilen paylaşımda, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.
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