1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
 22 Haziran 2020 19:53
Yazdır
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlıgı Personel Plan Şube Müdürü Albay Murat Çınar, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Darbe girişiminin "proje" olduğunu savunan Çınar, 15 Temmuz darbe girişiminin Rusya'nın sıcak denizlere inme ve İran'ın da bölgesel güç olabilme politikalarının önünü açtığını iddia etti.

Paralel Devlet Yapılanması adı altında 2014'den itibaren TSK'deki bazı subayların tasfiye edildiğini ileri süren Çınar, darbe girişiminin planlayıcıları arasında bulunan o dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün bu tasfiyeleri engellemeye çalıştığını belirtti.

Olay günü Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbayın kendisini telefonla arayıp Akıncı Üssü'ne geçmesini istediğini öne süren Çınar, verilen emir üzerine uçuş kıyafetlerini yanına alarak özel aracıyla üsse geçtiğini anlattı.

Çınar, üsse vardığında, kimlik kontrolünün ardından 143. Filo'ya geldiğini söyleyerek içeri girdiğini, o sırada üste karartma uygulandığını ileri sürdü.

Filo'nun gazinosuna girip beklemeye başladığını iddia eden Çınar, çeşitli birliklerden askerler gördüğünü, ilk başta müşterek harekat gerçekleştirileceğini düşündüğünü gecenin ilerleyen saatlerinde darbe girişimi olduğunu anlayınca Akıncı'dan kaçmaya çalıştığını savundu.

Çınar, dışarıdaki silahlı askerler nedeniyle üsten çıkamadığını, bunun üzerine gazinoda beklemeye devam ettiğini, kendisinden uçmasının istendiğini, bunun üzerine 143. Filo'dan çıkıp 141. Filo'ya gittiğini, burada kısa süre oyalanıp uçuş yapmadan geri döndüğünü ileri sürdü.

O gece hiçbir yasa dışı olaya karışmadığını ileri süren Çınar, ilerleyen saatlerde askeri misafirhaneye geçip askeri savcıyı beklediğini, polislerce gözaltına alınıp jandarmaya teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını söyledi.

Çınar, Ankara'daki birçok kamu kurum ve kuruluşu bombalayan ve yüzlerce kişiyi şehit eden uçakların havalandığı Akıncı Üssü'ndeki kendisine ait kamera görüntülerinin delil sayılamayacağını savundu.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Çınar, berat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
34 sanıklı FETÖ'nün 'MİT kumpası' davası ertelendi
22 Haziran 2020 20:08		 Denizli'de FETO'den 6 zanlı tutuklandı
22 Haziran 2020 17:35
Niğde'de FETÖ firarisi babasının evinde yakalandı
22 Haziran 2020 13:56		 FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı' hakim karşısında
22 Haziran 2020 11:54
FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
22 Haziran 2020 11:47		 Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı
22 Haziran 2020 10:42
İzmir'de FETÖ'ye yönelik 6 operasyonda şüphelilerden 438'i tutuklandı
22 Haziran 2020 10:31		 Emir astsubayı, FETÖ soruşturmalarında köstebeklik yapmış!
22 Haziran 2020 10:29
Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı
22 Haziran 2020 06:10		 Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
21 Haziran 2020 13:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:24 - Bakanlık binasının 7. katında 1 personelde korona çıktı20:20 - İyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısını aştı20:15 - Ankara ve İzmir'de emniyet personelinden maske denetimi20:11 - AFAD lojistik ağı afetlerde PTT hızıyla çalışıyor20:08 - 34 sanıklı FETÖ'nün 'MİT kumpası' davası ertelendi20:06 - Ankaralı oto galerici esnafından 'taşınmak için süre' talebi20:00 - Mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı19:55 - 'Koronavirüsteki mutasyonlar hastalığı şiddetlendirmiyor'19:53 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi19:38 - İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
19:37 - Otomobil jantına Birgül ustanın eli değdi19:35 - Maske takmayan kadından ilginç savunma: Astımım var19:32 - Türk bilim insanlarının dev adımına ABD'den destek19:26 - Emekli ormancı doğa sevgisini sanatla birleştirdi19:18 - Moody's G20 ekonomilerinin büyüme tahminini düşürdü19:16 - Belediyenin yaptığı bina hastaneye dönüştürülecek19:15 - 'Selden etkilenen orman köylülerine hibe desteği vereceğiz'19:14 - Sağlık Uzman Yardımcılığı sonuçları 4 ay sonra açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
Maske takmama cezası bugün başladı
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Fahri trafik müfettişliği duyurusu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 3
erol bulut 1
kedi 2
Kalk gidelim 1
hırs yapmak 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
sık sık saç rengini değiştirmek 1
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
ayasofya 1
serdar savaş 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alacak
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam