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Ankaralı oto galerici esnafından 'taşınmak için süre' talebi

ANODER Başkanı İlkay Kalkan, İvedik OSB'de aldıkları arsaya 300 kapasiteli Oto Galericiler Sitesi yapılmasına dair inşaat çalışmalarını başlattıklarını belirterek, gerekli şartları taşıyan esnafa süre tanınması gerektiğini bildirdi.
 22 Haziran 2020 20:06
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Ankaralı oto galerici esnafından 'taşınmak için süre' talebi

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, yazılı açıklamasında "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile apartman altlarına galeri açılmasının tamamen engellendiğini hatırlatarak, mevcut durumda hizmet veren firmaların taşınmaları konusunda tarih paylaşılacağını vurguladı.

Taşınma tarihiyle ilgili farklı dengelerin gözetilmesi gerektiğini kaydeden Kalkan, "Mevzuata uygun iş yeri ile esnaf sayıları arasında büyük farkların olduğu illerin sayısı son derece fazla. Galerici esnafı, taşınmak yönünde arzusu olmasına rağmen, uygun koşullarda iş yeri bulamadığı için taşınmayı gerçekleştirememektedir. Uygun koşullarda bir iş yerini oluşturmak için çaba sarf eden esnafa gerekli zaman tanınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçiş sürecini valilik ve belediyeler yönetmeli"

Kalkan, Ankara'da 2 bin 500 civarında galerici esnafının hizmet verdiğine ancak sadece 550 kapasiteli bir adet Oto Galericiler Sitesi bulunduğuna dikkati çekti.

Derneğin, kooperatifleşme yoluyla İvedik OSB'de aldığı arsaya 300 kapasiteli ikinci Oto Galericiler Sitesi yapılması konusunda inşaat çalışmalarını başlattığını belirten Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 18 ay gibi bir sürede biteceğini öngördüğümüz Oto Galericiler Sitesi tamamlanıncaya kadar kooperatif üyesi olduğunu ya da inşaatı devam eden sitelerden dükkan aldığını ve ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten en az bir 1 yıl öncesine kadar galericilik yaptığını belgelendiren esnafa inşaatın tamamlanmasına kadar süre verilmesi ya da en az 18 aylık bir süre için geçici de olsa bir ruhsatın verilmesi gerekmektedir. Her ilin esnaf sayısı ve uygun dükkan yapısıyla ilgili kendi özel yapısı olduğu için bu geçiş sürecini her ilin kendi valiliğinin, ilgili belediyeler ile birlikte yönetmesi gerektiğini düşünmekteyiz."
Anadolu Ajansı
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