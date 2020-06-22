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AFAD lojistik ağı afetlerde PTT hızıyla çalışıyor

Türkiye'nin asırlık çınarı PTT AŞ ile Türkiye'nin afet yönetimi kurumu AFAD arasında lojistik hizmetlere yönelik iş birlikleri devam ediyor.
 22 Haziran 2020 20:11
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AFAD lojistik ağı afetlerde PTT hızıyla çalışıyor

Depo işletim faaliyetlerini başarıyla yürüten PTT AŞ, bunun yanı sıra afet ve acil durumlarda lojistik faaliyetleri ile AFAD'ın çözüm ortağı oldu.

PTT AŞ, Elazığ-Sivrice depreminde ilk 3 saatte 144 toplamda ise 441 tır sevkiyatı, Van-Başkale depreminde ilk 5 saatte 8 toplamda ise 43 tır sevkiyatı, Bingöl-Karlıova depreminde ilk 3 saatte 27 tır toplamda 69 tır sevkiyatı, göç hareketlerinde ise toplamda 86 tır sevkiyatıyla lojistik desteği sağladı.

"Personele afet ve deprem lojistiği eğitimi verildi"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleşmesi muhtemel afetlerde 81 ildeki teşkilatla afet yerine en kısa sürede ulaşılması ve destek olunması için stratejik müttefiklik ve sürdürülebilirlik anlamında PTT AŞ ile AFAD arasında iş birliği yapıldığını söyledi.

Gülten, "AFAD'ın verdiği hizmetlere destek olmak ve onların işlerini kolaylaştırmak amacıyla iki güzide kurum arasında iş birliği yapıldı. Bu kapsamda AFAD depolarının işletilmesi ve bu depolardan yapılan lojistik sevkiyatlar, bu işe özel 111 personel ve 81 ildeki teşkilatımız tarafından yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Pandemide vatandaşların evde kalmasını kolaylaştırdık"

Yaşanan pandemi sürecinde PTT'nin değerinin ve öneminin çok daha iyi anlaşıldığını bildiren Gülten, "Bizim işimiz ulaştırmak, kimsenin gitmediği yerlere gitmek." dedi.

PTT ailesi olarak sağlık çalışanları ve emniyet güçleriyle omuz omuza mücadele verdiklerini belirten Gülten, "Posta ve haberleşme hizmetlerini sürdürdüğümüz gibi e-ticaret ve kargo hizmetlerimizle de vatandaşlarımızın evde kalmasını kolaylaştırdık. Ücretsiz maske dağıtımı ile sosyal yardım ve maaş ödemelerinin hak sahiplerine ulaştırılmasında emniyet güçlerimizle görev aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"Afetlerde tüm olanaklar seferber ediliyor"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da AFAD'ın, yurdun ve dünyanın dört bir yanında afetle kriz anında yardım için tüm olanaklarını seferber ettiğini aktardı. Güllüoğlu, "AFAD Afet Lojistik Depoları, AFAD mühendislerinin geliştirdiği afet lojistik modeli üzerine kuruldu. Bu model, uzunca bir süredir PTT'nin dinamizmiyle işliyor. AFAD depolarının oluşturduğu Türkiye Afet Lojistik Ağı'nı, PTT ile omuz omuza vererek 7 gün 24 saat tam kapasiteyle işler halde tutuyoruz." dedi.

Millet olarak afetler sonrası yaraları sarmak için 82 milyon vatandaşla tek yürek olduklarını vurgulayan Güllüoğlu, "Özellikle çocuklarımızda ve gençlerimizde afet bilincinin oluşması, afetin etkilerinin azaltılmasında önem taşıyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemi 'Afetlere Hazırlık Yılı' ilan ettik. Türkiye'nin afet yönetiminde dönüm noktası olarak anılacak AFAD Gönüllülük Sistemi'ni uygulamaya aldık." diye konuştu.

Posta ve kargo şirketlerine verdiklerini eğitimlere değinen Güllüoğlu, "İnanıyorum ki iki kurum olarak omuz omuza vermemiz gelecekte de ülkemize faydalı olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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