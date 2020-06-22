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Ankara ve İzmir'de emniyet personelinden maske denetimi

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından başkentte maske denetimi yapıldı.
 22 Haziran 2020 20:15
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Ankara ve İzmir'de emniyet personelinden maske denetimi

ANKARA

Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince, kent genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği gözlendi.

Maskesini uygun şekilde takmayanları uyaran güvenlik ekipleri, maske takmayanlara ise 900 lira idari para cezası kesti.

Öte yandan polis ekipleri, birçok cadde ve sokakta megafonlarla "maske takılması" konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları ikaz etti.

Maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak 18 Haziran'da valiliklere talimat gönderen İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilmesini belirlemişti.

İZMİR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin işlek noktalarında maske kontrolü gerçekleştirdi.

Gündoğdu Meydanı'nda polis ekip aracından vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmaları, maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları konusunda anonslar yapıldı.

Polis ekipleri, 1'inci Kordon'da gezen vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol etti.

Ekipler, maskesiz dışarı çıkan bazı kişilere para cezası kesti.
Anadolu Ajansı
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