Bakanlık binasının 7. katında 1 personelde korona çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7. katında, İPA Genel Müdürlüğünde, 3 personele korona testi yapıldı. Bir personelde korona çıktığı tespiti yapılınca, Genel Müdürlük katı kapatılarak dezenfekte edildi.
|22 Haziran 2020 20:24
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7. katında, İPA Genel Müdürlüğünde, 3 personele koronavirüs testi yapıldı. Bir personelde korona çıktığı tespiti yapılınca, Genel Müdürlük katı kapatılarak dezenfekte edildi. Hem Genel Müdürlük hem de Bakanlık katında başka personellere de testler yapıldı.
Bakanlık personeli hiçbir açıklama yapılmamasından dolayı tedirginler
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