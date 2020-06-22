1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görüntüler tepki çekmişti! Genel Müdür görevden alındı

Bolu Belediyesi'ne bağlı barınakta ölen köpeklerin, çöp kamyonuyla taşındığı görüntülerin sosyal medyada yayılması tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan özür dilerken, Veteriner İşleri Müdürü'nü görevden aldığını duyurdu.
 22 Haziran 2020 20:58
Yazdır

Bolu'da, Mahmut Alan isimli bir vatandaş, Bolu Belediyesi'ne bağlı bir çöp kamyonunda ölü köpeklerin taşındığını gördü. Alan, kamyonu durdurarak, kamyonun arkasındaki köpekleri görüntüledi. Görüntülerde çöp kamyonundaki ölmüş halde bulunan köpeklerin görüntüsü ve kamyon sürücüsü ile videoyu çeken vatandaş arasındaki diyaloglar yer aldı. Görüntülerdeki köpeklerin Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınakta hastalık sonucu ölen köpekler olduğu öğrenildi. Söz konusu görüntüler ve telef olan köpeklerin taşınma usulü tepki çekti. Görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada yayıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görüntülerin ardından açıklama yaptı.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Başkan Özcan açıklamasında, tüm vatandaşlardan özür dilediğini belirterek, Veteriner İşleri Müdürü'nü görevden aldığını duyurdu. Özcan şunları söyledi:

"Sorumlulara bunun hesabını sormak belediye başkanı olarak benim borcum. Ben bu görüntüleri Türkiye'de izleyen tüm vatandaşlarımızdan Bolu Belediye Başkanı olarak özür diliyorum. Bir daha Bolu'da böyle görüntüler olmayacak. Bugünkü görüntüleri ben de çok ama çok üzülerek izledim. Öncelikle bu olay Bolu Belediyesi'ne hiç yakışmadı. Her şeyden önce Hayvan Hakları Komisyonu kurmuş olan, hayvanlara eziyet etmek başta olmak üzere birçok konuda idari para cezası kararları almış olan bir belediyeyiz. Evet, burada Veteriner İşleri Müdürümüzün çok ağır bir ihmali ve kusuru var. Böyle hatalar affedilemez. Ben görüntüleri gördüğüm an Veteriner İşleri Müdürü'nün görevden alınması ve soruşturma açılması talimatını verdim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Bir daha Bolu'da böyle görüntüler olmayacak. Bunun üzüntüsünü tüm hayvanseverler ile birlikte paylaşıyorum."

"ÖLEN HAYVANLARI USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE GÖMÜYORUZ"

Hayvan ölümlerinde usulüne uygun prosedür uygulandığını belirten Özcan, "Yani orada kendi barınağımızda bir hayvan ölüyor, en azından o hayvanı doğru dürüst defnedersiniz. Bir çöp gibi gömülmeye gönderilmesi hiç hoş değil. Kaldı ki biz bu tür sokakta, barınakta veya mezbahanede ölen hayvanları temizlik işleri müdürlüğümüzün yanındaki arazide usulüne uygun şekilde gömüyoruz ve kireçliyoruz. Dolayısıyla bu uygulama geçmişten beri bu şekildeyken, bugün bu yapılanı görmek beni çok üzdü" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza
22 Haziran 2020 22:35		 İğneada longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor
22 Haziran 2020 22:19
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye ediliyor
22 Haziran 2020 21:49		 Dolu ve sağanak, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı
22 Haziran 2020 21:30
Ankaralı oto galerici esnafından 'taşınmak için süre' talebi
22 Haziran 2020 20:06		 13 yaşındaki çocuğa, çarpıp kaçan sürücü serbest bırakıldı
22 Haziran 2020 19:02
Kilis'te koronavirüste son vaka durumu açıklandı
22 Haziran 2020 18:29		 '10 günde 11 vaka görüldü, kaymakam sokağa çıkıp tek tek kontrol etti
22 Haziran 2020 17:59
Meteorolojiden İstanbul'a 'sarı' uyarı
22 Haziran 2020 17:57		 Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü
22 Haziran 2020 17:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:03 - Diyarbakır'da Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı22:41 - Diyanet: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak22:38 - MHP Kastamonu İl Başkanı istifa etti22:35 - Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza22:31 - 3 ilde daha maske zorunlu hale getirildi22:23 - Öğrenciler yaşadıkları şehri seçmeli dersle öğrenecek22:19 - İğneada longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor22:15 - Bahar Ayvazoğlu: Eşim torpille değil, KPSS ile atandı22:11 - Ödüllü ve prestijli filmler TRT 2'de izleyiciyle buluşuyor22:00 - Dünya'ya benzeyen gezegenlerde volkanik faaliyet yaygın olabilir
21:59 - Vücuduna yapışan keneyi çıkartan genç hayatını kaybetti21:52 - Sıfır araç pazarında, gelen araç hemen satılıyor21:49 - İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye ediliyor21:45 - Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek21:39 - Spor Bakanlığında kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belirlendi21:35 - Büyük tuzak! 98 bin diye aldıkları araç 298 binde çıktı21:30 - Dolu ve sağanak, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı21:24 - Toplum Bilimleri Kurulu Toplantısı'nda neler görüşüldü?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Tunceli Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Fahri trafik müfettişliği duyurusu yayımlandı
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
yağmur 1
baroların ankara'ya alınmaması 2
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 2
dilenci 1
kedi 2
eyvallahı olmamak 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 2
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
kahvehane 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alacak
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam