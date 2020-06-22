Tunceli Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19'a yakalandığını duyurdu
|22 Haziran 2020 21:19
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid19'a yakalandığını duyurdu.
İşte Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama.
Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır...Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) June 22, 2020
En kısa zamanda haberleşmek üzere...
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