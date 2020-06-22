1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toplum Bilimleri Kurulu Toplantısı'nda neler görüşüldü?

Toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı
 22 Haziran 2020 21:24
Yazdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
22 Haziran 2020 22:41		 MHP Kastamonu İl Başkanı istifa etti
22 Haziran 2020 22:38
Bahar Ayvazoğlu: Eşim torpille değil, KPSS ile atandı
22 Haziran 2020 22:15		 İyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısını aştı
22 Haziran 2020 20:20
Tunç Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması
22 Haziran 2020 19:10		 CHP'li Öztrak'tan Baro Başkanlarının yürüyüşüne destek
22 Haziran 2020 18:48
Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi
22 Haziran 2020 15:57		 Bahçeli'den baro başkanlarının yürüyüşüne tepki
22 Haziran 2020 15:11
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'İzmir' açıklaması
22 Haziran 2020 15:04		 Çavuşoğlu: Almanya, seyahat kararıyla kendi halkını cezalandırıyor
22 Haziran 2020 14:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:03 - Diyarbakır'da Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı22:41 - Diyanet: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak22:38 - MHP Kastamonu İl Başkanı istifa etti22:35 - Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza22:31 - 3 ilde daha maske zorunlu hale getirildi22:23 - Öğrenciler yaşadıkları şehri seçmeli dersle öğrenecek22:19 - İğneada longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor22:15 - Bahar Ayvazoğlu: Eşim torpille değil, KPSS ile atandı22:11 - Ödüllü ve prestijli filmler TRT 2'de izleyiciyle buluşuyor22:00 - Dünya'ya benzeyen gezegenlerde volkanik faaliyet yaygın olabilir
21:59 - Vücuduna yapışan keneyi çıkartan genç hayatını kaybetti21:52 - Sıfır araç pazarında, gelen araç hemen satılıyor21:49 - İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye ediliyor21:45 - Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek21:39 - Spor Bakanlığında kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belirlendi21:35 - Büyük tuzak! 98 bin diye aldıkları araç 298 binde çıktı21:30 - Dolu ve sağanak, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı21:24 - Toplum Bilimleri Kurulu Toplantısı'nda neler görüşüldü?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Tunceli Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Fahri trafik müfettişliği duyurusu yayımlandı
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar 1
sude 1
ayasofya 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
saniye 1
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 2
eyvallahı olmamak 1
baroların ankara'ya alınmaması 2
21.06.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
21.06.2020 bursa'daki sel 2
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alacak
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam