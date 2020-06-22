Dolu ve sağanak, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı
|22 Haziran 2020 21:30
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Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken kırsal mahallelerdeki tarım alanlarında ise büyük hasara yol açtı. Eskişehir-Seyitgazi karayolu Taşlık mevkisinde etkili olan dolu yağışı, yolu adeta beyaza bürüdü. Dolu ve sağanak yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alınırken, yol kenarında biriken dolu taneleri iş makinesiyle temizlendi.
SEL SULARINDAN YOL KAPANDI
Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Değişören Mahallesi'nde yüksek tepelerden akan sular, Yenikent Mahallesi'ne giden yolun kapanmasına neden oldu. Değişören Mahallesi sakinlerinden Reşat Çelik, yoğun yağışların ardından aynı manzaranın yaşandığını belirterek, ''Burada tepelerden, ovalardan gelen sel suları önce Yenikent Mahallesi'ne giden yolu kapattı. Şu an geçişler kapandı. Ayrıca tarım arazileri de sular altında kaldı. Mahallemizde buğday, arpa, pancar ve mısır ekiliydi. Hepsi sular altında kaldı. Büyük zarar var. Çok rüzgarlı yağış oldu, dolu da yağdı. Suları bize kadar getirdi'' dedi.
'TARLALARDA HASAR BÜYÜK'
Değişören Mahallesi muhtarı Selami Özdemir ise tepelerden gelen sel sularının yolu kapattığını ifade ederek, ''Yolumuz şu anda kapalı durumda. Tarlalarda bin dekara kadar alanda hasarımız var. Bu selden sonra kontrole edeceğiz ama hasar büyük gibi görünüyor. Mahalle içerisinde suyun geldiği alanlarda ev yok ama tarım alanlarında büyük hasar oluştu'' dedi.
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