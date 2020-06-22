1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
 22 Haziran 2020 21:45
Yazdır

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 180'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın bu salgından yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Dünya genelinde insanları salgına karşı koruyacak bir aşı veya etkili bir ilacın henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal mesafeyi koruma imkanlarının zor olduğu ortamlarda salgının hızla yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kutsal toprakların misafirlerini korumak amacıyla daha önce umre ziyaretlerinin askıya alındığı ve bunun da tüm İslam ülkelerince memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, Müslümanların sağlığını korumak amacıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır."

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 1267 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye ulaştığını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
22 Haziran 2020 14:35		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 51 bini geçti
22 Haziran 2020 10:00
Berlin'de Türk avukata ters kelepçe
21 Haziran 2020 22:11		 Çin'de Kovid-19 aşısı deneylerinde ikinci aşamaya geçildi
21 Haziran 2020 17:15
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 931 bini geçti
21 Haziran 2020 11:55		 Trump: Testleri yavaşlatma talimatı verdim
21 Haziran 2020 09:52
ABD'deki Halkbank davasına bakan başsavcı görevden alındı
20 Haziran 2020 12:55		 DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
20 Haziran 2020 10:55
Libya Başbakanı Serrac: Türkiye'ye minnet duyuyoruz
19 Haziran 2020 19:59		 60 bin arıyı kafasında tuttu, rekorlar kitabına girdi
19 Haziran 2020 15:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:03 - Diyarbakır'da Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı22:41 - Diyanet: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak22:38 - MHP Kastamonu İl Başkanı istifa etti22:35 - Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza22:31 - 3 ilde daha maske zorunlu hale getirildi22:23 - Öğrenciler yaşadıkları şehri seçmeli dersle öğrenecek22:19 - İğneada longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor22:15 - Bahar Ayvazoğlu: Eşim torpille değil, KPSS ile atandı22:11 - Ödüllü ve prestijli filmler TRT 2'de izleyiciyle buluşuyor22:00 - Dünya'ya benzeyen gezegenlerde volkanik faaliyet yaygın olabilir
21:59 - Vücuduna yapışan keneyi çıkartan genç hayatını kaybetti21:52 - Sıfır araç pazarında, gelen araç hemen satılıyor21:49 - İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye ediliyor21:45 - Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek21:39 - Spor Bakanlığında kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belirlendi21:35 - Büyük tuzak! 98 bin diye aldıkları araç 298 binde çıktı21:30 - Dolu ve sağanak, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı21:24 - Toplum Bilimleri Kurulu Toplantısı'nda neler görüşüldü?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Tunceli Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Fahri trafik müfettişliği duyurusu yayımlandı
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
pazar durgunluğu 1
yağmur başlayınca balkona koşmak 1
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
yağmur 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 2
serdar savaş 1
ayasofya 1
dilenci 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alacak
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam