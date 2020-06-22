İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye ediliyor
|22 Haziran 2020 21:49
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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastanenin ikinci katında çıkan yangın, kontrol altına alınarak duman tahliyesi yapıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."
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