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Sıfır araç pazarında, gelen araç hemen satılıyor

Otomotiv fabrikaları yeniden üretime geçti, sıfır araç talebi karşılanmaya başladı. Düşük faizli krediler ertelenen talebi harekete geçirdi, haziranda rekor satış beklentisi oluştu.
 22 Haziran 2020 21:52
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Sıfır araç pazarında, gelen araç hemen satılıyor

Salgın nedeniyle kapanan otomotiv fabrikalarının yeniden açılmasıyla sıfır araç pazarında satışlar hızlandı. 'Gelen araç beklemeden gidiyor' diyerek satışlardaki yüksek talebi vurgulayan markalar, haziranda en iyimser tahminle 60-65 bin adetlik pazar bekliyor. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'tan fazla artış anlamına geliyor. Böylece üç yıl sonra ilk kez haziran ayında pazarda daralma olmayacak. Otomotivciler yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize ederken, pazarın bu yıl yüzde 35'e yakın artarak 650 bin adetlere kadar çıkabileceğini öngörenler de var.

Satışlardaki artışta en önemli etkenlerin ötelenen talebin devreye girmesi, pandemi sonrası özel araca talebin artması ve düşük faizli kredi ile finansmana erişimin kolaylaşması olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, sıfır araç pazarındaki son gelişmeleri ve yıl sonu tahminlerini Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberinde açıkladı.

"Araç geldiği anda gidiyor"

Haziran ayında pazardan en umutlu olan markalardan biri de Hyundai. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, haziran ayında 60 binlik pazar beklentileri olduğunu belirtirken, artan talep sonrası yıl sonu hedeflerini de yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi.

Berkel, satışlara yönelik şu önemli açıklamalarda bulundu: "Talep bu şekilde devam eder ve gündemde ekstra olumsuz bir durum yaşanmazsa yıl sonunda yaklaşık 500-550 binlik pazar öngörüyoruz. Haziran ayından önce pazar öngörümüz 430 bin ila 450 bin seviyesindeydi. Hızlı tempodan dolayı yukarı yönlü revize ettik. Hatta tempoya göre bu rakam bile yukarı yönlü revize dilebilir. Gelen araç beklemeden gidiyor. Talebe yetişebilmek için siparişlerimizi artırıyoruz. Şu anda en çok Hyundai Tucson satılıyor. SUV'da çok ciddi bir talep var. Öte yandan yerli üretim olan i10'da satışları da oldukça iyi. Otomotivciler mutlu ve umutlu diyebiliriz."
Dünya
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