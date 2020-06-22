Vücuduna yapışan keneyi çıkartan genç hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti.
|22 Haziran 2020 21:59
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Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti.
Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan ve aynı zamanda tarım işçisi olan B.A. (18), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan B.A, yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.A, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaklaşık 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören B.A, yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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