Öğrenciler yaşadıkları şehri seçmeli dersle öğrenecek
|22 Haziran 2020 22:23
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Karabük'te öğretmenlerin kentin her yönünü araştırarak hazırladığı "Şehrimiz Karabük" kitabı, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere seçmeli ders olarak okutulacak.
Öğrencilerin şehir, kültür ve medeniyet ilişkisi çerçevesinde kendi şehrini tanımlayabilmesi ve konumlayabilmesinin yanı sıra ülkesini tanıması ve ülkesinin medeniyetiyle bağlantısını kurması amacıyla okullarda ders olarak okutulacak "Şehrimiz Karabük" kitabı, öğretim materyali hazırlanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamladı.
Komisyonda 8 öğretmen, yaklaşık 10 ay kentin her yönünü ele alarak araştırmalar yaptı. Kenti bütün yönleriyle inceleyen öğretmenler, "Şehrimiz Karabük" kitabını hazırladı.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okullarda "seçmeli ders" olarak okutulacak kitaptan öğrenciler, kenti her yönüyle tanıma fırsatı bulacak.
Eğitim ve öğretim müfredatına uygun hazırlanan çalışmadan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri faydalanacak.
- "Şehrimizi güzel tanıtan bir kitap"
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şehrimiz Karabük" kitabının 10 aylık bir çalışma süreci sonunda hazırlandığını söyledi.
Akbaş, 8 branşta öğretmenlerin 10 ay boyunca çalıştığını belirterek, "Öğretmenlerimiz bize kitabı teslim ettiklerinde 'Müdürüm çoğumuz Karabüklüyüz ama kentin kültürünü, yemeğini, bitkisini ve folklorunu tanımadığımız yerler varmış.' dedi. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu." dedi.
Kitabın 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olduğunu aktaran Akbaş, "Şehrimizi güzel tanıtan bir kitap. Tüm hemşehrilerimizin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabı hazırlayan tüm öğretmenler ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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