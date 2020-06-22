MHP Kastamonu İl Başkanı istifa etti
MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.
|22 Haziran 2020 22:38
|Yazdır
Yüksel Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.
Kalp rahatsızlığı olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:
"Daha evvel geçirmiş olduğum kalp rahatsızlığımın bugünlerde yeniden nüksetmesi nedeniyle büyük onurla ve şerefle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı görevimden bir süreliğine ayrılıyorum. Bu süreçte beni il başkanlığı görevine layık gören milliyetçi ülkücü hareketin lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'e şükranlarımı arz eder ve liderimize sadakatin kıyamete kadar bizlere şeref olacağını tüm kamuoyuna saygıyla duyururum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyanet: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
22 Haziran 2020 22:41
|Bahar Ayvazoğlu: Eşim torpille değil, KPSS ile atandı
22 Haziran 2020 22:15
|Toplum Bilimleri Kurulu Toplantısı'nda neler görüşüldü?
22 Haziran 2020 21:24
|İyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısını aştı
22 Haziran 2020 20:20
|Tunç Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması
22 Haziran 2020 19:10
|CHP'li Öztrak'tan Baro Başkanlarının yürüyüşüne destek
22 Haziran 2020 18:48
|Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi
22 Haziran 2020 15:57
|Bahçeli'den baro başkanlarının yürüyüşüne tepki
22 Haziran 2020 15:11
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'İzmir' açıklaması
22 Haziran 2020 15:04
|Çavuşoğlu: Almanya, seyahat kararıyla kendi halkını cezalandırıyor
22 Haziran 2020 14:39