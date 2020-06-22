MHP Kastamonu İl Başkanı istifa etti

MEMUR HAKKINDA DAVA AÇILMASI, İDARİ SORUŞTURMADA ZAMANAŞIMINI DURDURUR MU? 657 sayılı Kanunun 127. maddesinde er alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde, yargılama sürecinin devam etmesinin, memur hakkında disiplin soruşturması yapılmasına veya yapılan soruşturmanın durmasına etkisi bulunmadığı kesin olarak anlaşılmaktadır. Kanun hükmü açık olup, yargılama sürecinin disiplin zaman aşımını durdurucu veya kesici etkisi bulunmamaktadır.