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Diyarbakır'da Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

Diyarbakır'da Yunus ekiplerinin bulunduğu motosiklet, karşı şeritten gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.
 22 Haziran 2020 23:03
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Diyarbakır'da Yunus ekiplerinin bulunduğu motosiklet, karşı şeritten gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Aliemri Caddesi üzerinde meydana geldi. Aliemri Caddesi üzerinde seyreden Yunus polislerinin kullandığı motosiklet, bir anda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile sağa yatarak sürüklendikten sonra karşıdan gelen bir otomobilin önünde durdu. Kazanın ardından çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 2 polis, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin kol ve bacağında ciddi olmayan yaralanma olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosikletin yoldan kaldırılması ile yeniden normale döndü.
İhlas Haber Ajansı
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