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MSÜ öğrenci tercih işlemleri, 26 Haziran'da sona erecek

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 26 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.
 22 Haziran 2020 23:15
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MSÜ öğrenci tercih işlemleri, 26 Haziran'da sona erecek

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 26 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran'da başlamış olup 26 Haziran'da sona erecektir.

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" denildi.

Memurlar.Net
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