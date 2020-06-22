Uzman erbaş YDGG sonuçları açıklandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş (YDGG) Yurtdışı geçici görevlendirmeleri sonuçlandı.
|22 Haziran 2020 23:35
|Yazdır
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş (YDGG) Yurtdışı geçici görevlendirmeleri sonuçlandı.
Daha önce Kosova ve Afganistan görevlendirmeleri belli olmuştu.
22 Haziran 2020 itibariyle Libya, Katar, Somali, Bosna Hersek, Irak ülkelerinde görev yapacak Uzman Erbaşlar için geçici görevlendirme sonuçları personele duyuruldu.Askeri personel forumundaki paylaşımları görmek için tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSÜ öğrenci tercih işlemleri, 26 Haziran'da sona erecek
22 Haziran 2020 23:15
|3 ilde daha maske zorunlu hale getirildi
22 Haziran 2020 22:31
|Spor Bakanlığında kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belirlendi
22 Haziran 2020 21:39
|Ankara ve İzmir'de emniyet personelinden maske denetimi
22 Haziran 2020 20:15
|AFAD lojistik ağı afetlerde PTT hızıyla çalışıyor
22 Haziran 2020 20:11
|Belediyenin yaptığı bina hastaneye dönüştürülecek
22 Haziran 2020 19:16
|'Selden etkilenen orman köylülerine hibe desteği vereceğiz'
22 Haziran 2020 19:15
|Sağlık Uzman Yardımcılığı sonuçları 4 ay sonra açıklandı
22 Haziran 2020 19:14
|Kayseri Valisi, vakalardaki artışın sebeplerini açıkladı
22 Haziran 2020 18:55
|Fahri trafik müfettişliği duyurusu yayımlandı
22 Haziran 2020 18:42