Akşam saatlerinde başladı: Başkenti sardı
|23 Haziran 2020 01:26
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Başkent'te, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintisine girmek istemeyen sürücülerin araçlarıyla kaldırımlardan ilerlediği görüldü. Ankara İtfaiyesi ve ASKİ ekipleri, su baskını riskine karşı, köprü, alt geçit ve tünel yakınlarında hazır bekledi.
Yağışın yanı sıra etkili olan gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımlar da vatandaşları tedirgin etti. Çakan şimşeklerle gökyüzü aydınlandı. Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesinde bulunan alana yıldırım düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kırıkkale'de şimşekler geceyi aydınlattı
Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyordu. Kentte kısa kesitler halinde yağan sağanak yağış gece geç saatlere kadar devam ederken, gecenin karanlığını aydınlatan ise şimşekler oldu. Geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi. Nur Camii ile birlikte objektiflere yansıyan şimşeklerin görüntüleri kentin bazı bölgelerinde ortaya eşsiz gece manzaraları çıkardı.
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