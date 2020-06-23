1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 23 Haziran 2020 04:29
Yazdır
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(22) Yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden;

a) Terminallerde bulunanlar için,

b) Aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla sağlanıyor olması halinde, bu taşınmazlar için,

müstakil/bağımsız olma şartı aranmaz."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "10" ibaresi "12" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "yetki belgesi sahipleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması,

b) Ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması,

zorunludur. Bu fıkranın (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir. Bu fıkranın (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir."

"(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre "Gönderen" statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlar ile 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yaş şartı 8 olarak uygulanır ve bu fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31/12/2021 olarak düzenlenir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilir."

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
23 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Haziran 2020 00:02		 Fahrettin Koca, 10 milyon takipçili ilk Türk siyasetçi oldu
22 Haziran 2020 23:28
Belediye meclisinde sert tartışma: İlkokul çocuğu gibisin
22 Haziran 2020 23:22		 Diyanet: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
22 Haziran 2020 22:41
MHP Kastamonu İl Başkanı istifa etti
22 Haziran 2020 22:38		 Bahar Ayvazoğlu: Eşim torpille değil, KPSS ile atandı
22 Haziran 2020 22:15
Toplum Bilimleri Kurulu Toplantısı'nda neler görüşüldü?
22 Haziran 2020 21:24		 İyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısını aştı
22 Haziran 2020 20:20
Tunç Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması
22 Haziran 2020 19:10		 CHP'li Öztrak'tan Baro Başkanlarının yürüyüşüne destek
22 Haziran 2020 18:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:58 - Şanlıurfa'da belediye binası hastaneye dönüştürülüyor04:29 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik04:16 - Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildi01:26 - Akşam saatlerinde başladı: Başkenti sardı00:03 - Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?00:02 - 23 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Anında 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar00:00 - Van Gölü'nün saklı koyları ziyaretçilerini mest ediyor23:58 - 'Kuş cennetiydi, şimdi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya23:56 - Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış
23:52 - Sel sularında mahsur kalan kadın ile köpeğini sırtında taşıdı23:42 - Sahte ilanlarla 103 kişiyi dolandıran 13 şüpheli tutuklandı23:35 - Uzman erbaş YDGG sonuçları açıklandı23:32 - Değeri 5 milyon TL! Villaya kaçak elektronik sigara baskını23:28 - Fahrettin Koca, 10 milyon takipçili ilk Türk siyasetçi oldu23:22 - Belediye meclisinde sert tartışma: İlkokul çocuğu gibisin23:18 - Ölmeden görülmesi gereken yer: Artabel Tabiat Parkı23:15 - MSÜ öğrenci tercih işlemleri, 26 Haziran'da sona erecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
Anında 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar
Van Gölü'nün saklı koyları ziyaretçilerini mest ediyor
Akşam saatlerinde başladı: Başkenti sardı
23 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildi
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik
Şanlıurfa'da belediye binası hastaneye dönüştürülüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
yağmur 1
dolu 1
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
ayasofya 1
pazar durgunluğu 1
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 3
pazar 1
sık sık saç rengini değiştirmek 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK 2 personel alacak
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Geçici 19 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam