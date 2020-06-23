İç kesimlerde sıcaklık artarken batıda azalacak - Haritalı
|23 Haziran 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Döryol, Amasya, Çorum ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop'un iç kesimleri), Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop'un iç kesimleri), Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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