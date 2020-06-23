Adım adım Ovaköy: Harekatlar,Sincar bağlantısını kesmeye odaklandı
|23 Haziran 2020 06:10
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Pençe harekatlarıyla Hakurk'tan Haftanin'e kadar terörist örgütün tüm kampları yok edilerek kontrol noktaları kuran Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarıyla terörist örgütün Sincar bağlantılarını hedef aldı.
Geçtiğimiz yıl başlatılan ve kesintisiz süren Pençe harekatları derinlere inerken, bahar aylarıyla birlikte teröristlerin Suriye kuzeyinden başlayan hareketliliği artınca yeniden düğmeye basıldı. Geçen hafta Pençe-Kartal hava harekatı ile Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk bölgeleri hedef alındı.
HEDEF SURİYE-SİNCAR BAĞLANTISI
Sivillerin yoğun olarak bulunduğu Haftanin bölgesine ise iki gün sonra Pençe-Kaplan kara harekatı başlatıldı. Harekatı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TSK komuta kademesiyle bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerle yakından takip, sevk ve idare ediyor. Irak kuzeyinde en doğuda Hakurk'tan başlatılan Pençe harekatları batıda Sincar bölgesine doğru genişliyor. MİT istihbarat ağının Sincar'daki yeni Kandil yapılanmasına ilişkin elde ettiği veriler üzerine başlatılan harekatlarla PKK terör örgütünün Sincar üzerinden Suriye bağlantısının kesilmesi hedefleniyor.
TİCARET YOLU TEMİZLENECEK
Harekat, en batıda Ovaköy karşısında bulunan Fişhabur istikametinde ilerliyor. Haftanin ve Sinat bölgelerinin ardından Türkiye-Irak sınırındaki bu hatta da terörist sızmalarına karşı kontrol sağlanacak. Bu bölgenin terörden temizlenmesi, Irak kuzeyinin Suriye kuzeyinden desteklenmesi tehdidi karşısında kritik önem arz ediyor. Ovaköy Ticaret hattı, Fişhabur üzerinden Telafer'e, oradan Musul ve Kerkük istikametini izleyerek Bağdat'a uzanan güzergahıyla, terörist örgütün Irak-Suriye bağlantısının kesilmesinde doğal bir set olarak değerlendiriliyor.
Kıymet Sezer
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