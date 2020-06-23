Kara leke temizleniyor
|23 Haziran 2020 06:40
|Yazdır
27 Mayıs darbesi sonrası kurulan ve Adnan Menderes ile arkadaşlarını Yassıada'da idama götüren Yüksek Adalet Divanı kararları 'yok hükmünde' kalacak.
TBMM Genel Kurulunda bu hafta, Meclis Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi görüşülecek. 27 Mayıs 1960 darbesinin sonunda kurulan Yüksek Adalet Divanı'nda yapılan yargılamalarda dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idama mahkum edilmişti. Söz konusu teklif, Yüksek Adalet Divanı'nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümlerini geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldıracak. Teklif, genel kurul öncesinde görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
DÜZENLEME NE GETİRİYOR?
Teklif, Yassıada yargılamaları sonucu idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın da aralarında bulunduğu siyasiler hakkındaki Yüksek Adalet Divanı tarafından alınan ve Milli Birlik Komitesi'nce onaylanan kararların yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.
Düzenleme aynen yasalaşırsa, Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları manevi zararlar, Hazine tarafından karşılanacak. Bu kişilerin mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek.
Zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Zararlarının karşılanmasını isteyenler 3 ay içinde komisyona başvurarak, zararlarının tazminini isteyebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Stratejik görevler için çifte soruşturma
20 Haziran 2020 07:56
|Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu
19 Haziran 2020 17:56
|Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM'de kabul edildi
18 Haziran 2020 20:17
|'Sözleşmeli personel' uygulamasının kaldırılması için kanun teklifi
18 Haziran 2020 11:41
|Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 11 maddesi kabul edildi
17 Haziran 2020 23:15
|Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
17 Haziran 2020 20:35
|Rekabetin Korunması kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
16 Haziran 2020 21:00
|Meclis, 399 sayılı KHK'de değişiklik teklifi'ni görüşecek
16 Haziran 2020 20:03
|'Bekçiler, diğer kolluk kuvvetleriyle karıştırılmamalı'
10 Haziran 2020 20:57
|Yasa teklifi Meclis'e sunuldu! 27 Mayıs kararları yok sayılacak
10 Haziran 2020 13:34