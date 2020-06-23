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Ermeni lobisi strateji değiştirdi

Sözde 'soykırım'ı kabul ettiremeyen Ermeni lobisi strateji değiştirdi. Planları, konuyu sözde soykırım yerine 'İnsanlık suçu'na çevirip bundan sonuç almak.
 23 Haziran 2020 06:50
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Ermeni lobisi strateji değiştirdi

Türkiye'nin sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı verdiği mücadeleyi önümüzdeki günlerde tek elden yürütecek bir kurum oluşturulması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantısında sözde Ermeni soykırımı iddiaları masaya yatırılmıştı. Edinilen bilgilere göre bu toplantıda, Ermeni lobisinin, soykırım iddialarını Uluslararası Adalet Divanına taşımak için strateji değişikliğine giderek, konuyu sözde soykırım yerine 'İnsanlık suçu' çerçevesine oturtmaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı.

HER BOYUTTA MÜCADELE

Yüksek İstişare Kurulu'nda sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı atılacak adımlarla ilgili dile getirilen görüşler şöyle: Türkiye'nin bu konuda bağımsız ve sadece bu mesele ile ilgilenen bir kurumu yok. Dışişleri ve Adalet Bakanlığı sözde soykırım yıl dönümlerinde devreye gidiyor. Devletten açıklamalar yapılıyor o kadar. Bağımsız bir kuruma ihtiyaç var. Bu konu daha önce MGK'nın takip ettiği bir konuydu. 2015'de MGK'dan alınarak Başbakanlık bünyesindeki araştırma merkezine verildi. Ancak Başbakanlık lağvedilince bu kurum da işlevsiz hale geldi. Konunun sadece siyasi yanı yok, edebiyat, tarih, kültür, propaganda, hukuk gibi boyutları var. Tüm bunlara bir bütün olarak bakacak ve tek işi bu olacak bir kuruma ihtiyaç var. Bu kurumun direkt hükümete ve devletle ilişkisi olmayan, özerk bağımsız bir sivil kurum olması ve burada argümanlar üretmesi gerekiyor.

ŞİMDİ DE İNSANLIK SUÇU

Toplantıda, Ermeni lobilerinin sadece parlamentolardan karar çıkarttırmaya çalıştığı, ancak Uluslararası Adalet Divanına başvurmadığına dikkat çekilerek "Bunun iki sebebi var. Biri Adalet Divanı daha çok 1948'den sonraki soykırım iddialarına bakıyor. Diğeri de kriterleri çok sert olduğu için soykırım olarak kabul edilmesi çok zor. O yüzden bu yolu tercih etmiyorlar. Bu sebeple Ermeni lobileri strateji değiştirilmeye başladı. Konuyu 'soykırım' yerine 'insanlık suçu'na çevirmeye ve bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu strateji değişikliklerinin ve bu konuda yapılması gereken çalışmaların yakından izlenmesi lazım. Tüm bunlara karşı; devletin destekleyeceği ancak özerk çalışacak bir kurumun kurulması gerekiyor" görüşü dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önerileri desteklediği ve sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı yeni bir kurum oluşturulmasına olumlu baktığı öğrenildi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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