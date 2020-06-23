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Sultangazi'de 3 bina tahliye edildi

Sultangazi'de 3 bina, çatlaklar nedeniyle tahliye edildi
 23 Haziran 2020 07:34
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Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299. Sokak'taki bitişik 2 binada önceden oluşan çatlaklar biraz daha açıldı, üçüncü bir binada da çatlaklar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Boşaltılan 3 binanın sakinlerinden bazıları evlerine geri dönerken bazıları ise yakınlarının evlerine sığındı. Bazı aileler de otomobillerinde geceledi. Yetkililerin, sabah saatlerinde binalarda inceleme yapacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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