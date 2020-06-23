Işık hızında internet dönemi başlıyor
|23 Haziran 2020 07:35
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Rodoplu'nun Li-Fi üzerinden kesintisiz iletişim sağlayan "hayat simülasyonu" dünyaca ünlü bilimsel dergi IEEE Access'de yayınlandı. Rodoplu "Li-Fi, ışık üzerinden haberleşme anlamına geliyor. Bunun avantajı, Wi-Fi'ya kıyasla yaklaşık bin kat hızlı bir veri iletimi sağlaması.
Ancak dezavantajı şu; LED ile bilgisayar arasına girdiğinizde video iletimi kesiliyor. Bu noktada Wi-Fi'ye bağlantıyı transfer ederek ve tam zamanında Li-Fi'ya geri getirerek gerekirse diğer LED'lerden gelen sinyali kullanarak bilgisayarınızda izlediğiniz video veya bulunduğunuz video-konferans toplantısı kesintiye uğramayacak. Fakat Wi-Fi'ın sağlayabildiklerinin üzerine, veri çok daha hızlı gönderilebileceği için kesintisiz olarak daha yüksek bir görüntü kalitesi ile herkes Li-Fi ağlarını kullanabilecek" dedi.
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