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Işık hızında internet dönemi başlıyor

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Rodoplu, Li-Fi adı verilen ışık üzerinden internet sistemleri konusunda önemli bir çalışmaya imza attı.
 23 Haziran 2020 07:35
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Işık hızında internet dönemi başlıyor

Rodoplu'nun Li-Fi üzerinden kesintisiz iletişim sağlayan "hayat simülasyonu" dünyaca ünlü bilimsel dergi IEEE Access'de yayınlandı. Rodoplu "Li-Fi, ışık üzerinden haberleşme anlamına geliyor. Bunun avantajı, Wi-Fi'ya kıyasla yaklaşık bin kat hızlı bir veri iletimi sağlaması.

Ancak dezavantajı şu; LED ile bilgisayar arasına girdiğinizde video iletimi kesiliyor. Bu noktada Wi-Fi'ye bağlantıyı transfer ederek ve tam zamanında Li-Fi'ya geri getirerek gerekirse diğer LED'lerden gelen sinyali kullanarak bilgisayarınızda izlediğiniz video veya bulunduğunuz video-konferans toplantısı kesintiye uğramayacak. Fakat Wi-Fi'ın sağlayabildiklerinin üzerine, veri çok daha hızlı gönderilebileceği için kesintisiz olarak daha yüksek bir görüntü kalitesi ile herkes Li-Fi ağlarını kullanabilecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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