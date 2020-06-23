Bankalar gaza bastı 'Kovid zararı' silindi

Piyasalar yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı. Uzun süredir yükseliş trendinde olan Borsa İstanbul endeksi, ralliye katılmayan bankacılık sektör hisselerinin hareketlenmesiyle birlikte 2020 yılındaki kayıplarının tamamını sildi. Dünkü işlemlerde bu yıla başladığı 114,425 seviyesini de geçen borsa, 115 bin puanın üzerini test etti. Son yükselişte özellikle Halkbank davasıyla ilgili pozitif haber akışı etkili oldu. Analistler, bu haftanın açılışında dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115bin 500 seviyesinin direnç, 112-113 bin bandının destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

SIRA BANKALARDA

Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, bankacılık sektörünün devreye girdiğini belirterek "Bu harekette, Halkbank davasına bakan savcının görevden alınması etkili oldu. ABD'deki dava sürecinin daha pozitif sonuçlanabileceği yönündeki beklentiler kuvvetlendi. Bu beklentiyle birlikte Halkbank hissesi yüksek prim yaptı. Davanın, diğer bankalar üzerinde de oluşturduğu sistemik riskten bahsetmek mümkündü. Geçmiş dönemde olumlu ya da olumsuz haberler, bankacılık hisselerini bütün olarak etkilemişti. Bu çerçevede ABD'den gelen haberin, banka hisselerini pozitif etkilemeye başladığını görüyoruz. Zaten bankacılık endeksi bir süredir geride kalmıştı. Ciddi anlamda negatif ayrışma vardı. Şimdi bu fark kapanmaya başlıyor" yorumunu yaptı.

GÖZLER MERKEZ'DE

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da "19 Haziran günü Bankacılık Endeksi yüzde 3,2 yükseldi. Burada dikkati çeken bir unsur da, işlem hacimlerinde önemli payı olan açığa satışın yasak olmasına rağmen, günlük hacmin 36 milyar TL'yi aşarak bütün zamanların rekorunu kırması oldu. ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Trump'ın Halkbank davasının savcısı olarak bilinen Geoffrey Berman'ı görevden aldığını duyurdu. Berman'ın görevini New Jersey Bölgesi Başsavcısı Craig Carpenito'nun vekaleten yürüteceği kaydedildi. Halkbank hisseleri cuma günü yüzde yükselerek tavan fiyattan işlem görmüştü. Bu haftanın gündeminde de bankacılık etkili olmaya devam edecek gibi. TCMB'nin 25 Haziran'da açıklayacağı faiz kararı da takip edilecek" dedi.

Ö. FARUK BİNGÖL