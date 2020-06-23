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Türk Telekom'dan siber güvenlik kampı

Türk Telekom, siber güvenlik alanında kendilerini geliştirmek isteyen gençleri desteklemek amacıyla 'Siber Güvenlik Kampı' projesini hayata geçiriyor
 23 Haziran 2020 07:56
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Türk Telekom'dan siber güvenlik kampı

Üniversite ve yüksek lisans öğrencileri ile üniversiteden en fazla 1 yıl önce mezun olan adaylara açık olan eğitimlere katılmak isteyenler 22 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında başvurabilecek.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Siber Güvenlik Kampı kapsamında Türk Telekom'dan ve sektörden uzman isimlerin 10 gün boyunca vereceği toplam 100 saatlik eğitimlerle, siber saldırılarda etkili olan araç ve teknikleri tanıma ve bu saldırıları engelleme becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.
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