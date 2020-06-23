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Yeni taksilere yeşil ışık: Plaka sahipleri kanımızı emiyor...

İstanbul'a 5 bin yeni taksinin alınması tartışmasını değerlendiren taksiciler, plaka kiralayan galerilerin rantına son verilmesi gerektiğini belirterek yeni taksilerin gerçek emekçilere verilmesini istiyor... 2-3 bin plakaya hükmeden oto galerilerin bulunduğunu vurgulayan taksiciler emeklerinin sömürüldüğünü vurgulayarak, "Oto Center'daki 10 kişi bu şoförlerin kanını emiyor. Artık birilerinin 'Yeter' demesi lazım" diyor
 23 Haziran 2020 08:05
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Yeni taksilere yeşil ışık: Plaka sahipleri kanımızı emiyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin yeni taksinin alınacağını duyurmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Oto Galeri ve Taksiciler Esnaf Odası, mevcut taksilerin yeterli olduğunu söylese de işin asıl emeğini veren taksicilerin çoğu yeni taksilerin trafiğe çıkarılmasına destek veriyor. Emeklerinin karşılığını alamadıklarını, bunun da tek sebebinin Bağcılar Oto Center'daki plaka kiracıları olduğunu belirten taksiciler, "Yeni taksilere rantları elinden gidecek diye karşı çıkıyorlar" diyor. İstanbullular ise yeni taksilerin, kısa mesafe almayan, müşteri seçen ve kavga çıkaran mevcut taksicilerin kendilerine çekidüzen vermesini sağlayacağını belirtiyor.

'Belediyeyle çalışırım'

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Bağcılar'da taksicilik yapan Bekir isimli taksici de, "Maaşlı olacak dediler. İstiyoruz, neden istemeyelim. Farz edelim ki, bana belediye ayda 3 bin TL maaş verse, 12 saat neden hamallık yapayım. Burada sadece mal sahibi ve oto galeri para kazanıyor. Ben zaten aylık 3 bin TL kazanıyorum. Belediyenin çıkaracağı taksilerde çalışırım. Yeni taksiler çıkarsa mevcut taksiciler zarar görür, ama birilerinin kendine çekidüzen vermesi için çıkarılmalı" diye konuştu.

'Önce korsan bitirilmeli'

Kasımpaşa'da taksicilik yapan Eyüp Yıldırım, ise yeni taksilerin çıkarılmasından şu an itibarıyle memnun olmadığını söyledi:

"5 bin daha araç çıktığı zaman iş bölünecek. Zaten iş yok. Virüs olmadan önce normal piyasada çalışırken, böyle bir uygulama olsaydı piyasa kaldırırdı. Şu anda hepimiz oturuyoruz. Salgından sonra en eskiye dönersek o zaman belki 2-3 bin plaka verilebilir. İşe gidiş ve geliş saatlerinde ihtiyaç duyuluyordu. Ama normal şartlarda gün içinde şu anki sistem yeterli. 5 bin tane taksi çıkarılacağına önce korsan bitirilsin. Adım başı korsan. Korsan bir kaldırılsın, ulaşım yoluna konulsun. İşin yüzde 60'ını korsanlar yapıyor. 18 bin taksi var, 30 bine yakın korsan var."

'Ekmeğimizden oluruz'

Samatya'da denk geldiğimiz herhangi bir durağa bağlı olmayan taksici Abdullah Yıldız ise yeni taksilere karşı: "Çoğu arkadaşım oto galericiler yüzünden yeni taksilere destek veriyor. Plakaları kiralayan oto galericilere ders verilecek diye biz ekmeğimizden oluyoruz. İstanbul'da taksi sıkıntısı yok. Sayı zaten yeterli. Zaten kazanamıyoruz. Yeni çıkacak taksilerle daha çok işler azalacak."

Vatandaş destekliyor

İstanbul trafiğinde taksicilerle yaşadıkları sorunlardan bunalan vatandaşlar ise belediyenin çıkaracağı yeni taksileri kullanacaklarını belirtiyor. Konuştuğumuz vatandaşlar, "Özellikle sabah ve akşam saatleri ile yağmurlu havalarda taksi bulamıyorsunuz. Bazen kısa mesafe diye almıyorlar. Ama belediye yeni taksi çıkarırsa mecburen düzelirler. Böylece vazgeçilmez olmadıklarını öğrenir. Taksici-vatandaş arasındaki kavgalar azalır" diyor.

'Yeter' denmesi lazım

Sirkeci'de 30 yıldır taksicilik yapan İsmet Kınay, rantçıların elinden kurtarılması için 5 bin yeni taksiye karşı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Kiralık plaka ile çalışanlar olarak rahat ederiz. 5 bin yeni taksiye kesinlikle karşı değilim. Acilen çıkarılması lazım, kulak arkası edilmemeli. Taksiciler Oto Center'daki rantçıları, tefecilerin hepsini tanıyor. O Oto Center'daki 10 kişi bu şoförlerin kanını emiyor. Yeni taksilere rantları elllerinden gidecek diye karşı çıkıyorlar. 30 senedir tek başına plaka sahipleri yiyor. Artık birilerinin 'Yeter' demesi lazım. Mart ayında 17 gün hasta olduğum için çalışamadım, 2 bin TL ödedim. Nisan ayında hiç çalışmadım, 2 bin 500 TL aldılar. Mayıs'ta yine öyle. Normalleşmeyle birlikte haziranda ise plaka kirasını direkt iki katına çıkardılar. Yeter artık. Şu Oto Center rantından artık kurtulmak istiyoruz. Bir de durakların başındaki kişiler sömürüyor. Bazı duraklarda 1500-2 bin TL'ye kadar para alıyorlar. O yüzden serbest olarak bir durağa bağlı değilim."

'Oto Center rantı bitsin'

Aynı bölgede çalışan 65 yaşındaki Mehmet Özgen ise "Bu iş bir meslek, ama şu an bir rant aracı olarak görüyorlar. 20-30 senedir plaka sahibi adamlar, bu işin sorunlarını bilmiyorlar. Plaka sahipleri bir gün bile arabalarında çalışmıyorlar. Kendi meslek grubunda daha başka kimse yok. İşveren plaka sahibi ama sigorta parasını biz kendimiz ödüyoruz. Bu iş, böyle rezil bir iş. Belediyenin bu işe el atması, çok güzel oldu. Bu işi meslek seçmiş, bu işi gerçekten yapan insanlara plakalar verilsin. Belediye kazansın, artık Oto Center rantı bitsin. Kulladığım araba 110 bin TL. Oto Center'da 160 bin TL'ye satıyorlar. Bunun dışında başka bir arabayla çalıştırmıyorlar. Elinde 2-3 bin plakaya hükmeden galeriler var. Belediye eğer gerçekten doğruysa, bu taksileri kiraya verir. Onların da burnu sürter, piyasa normale döner" diyor.

'5 bin yeni taksi emekçilere verilsin'

Yenikapı'da çalışan taksici Hüseyin Özçakırlar da, "Yeni taksiler verilecekse, emekçilere verilmesi lazım. O zaman yeni taksi çıkarılmasından yanayız. Seçici olunması lazım. Şu anda plakaları mal sahipleri kiraya veriyorlar. Her önüne gelene veriliyor. Bu kez de huzursuzluklar çıkıyor. En az 10 yıl İstanbul'da ikamet etmesi, İstanbul'u bilmesi lazım. İhtiyaç sahiplerine verilsin. Yılda 110 bin TL havadan para kazanıyorlar. Bağcılar Oto Center'daki galericiler karşı çıkıyormuş. Tabii ki karşı çıkacaklar. Plakalardan aldıkları komisyon, arabalardan aldıkları hava parası kesilecek" dedi.
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