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Düşük komisyon ile para transferi

Çağımızın en büyük olgularından biri konumundaki internetin, iletişim açısından olduğu kadar, eğitim ve iş dünyası gibi daha birçok alanda da büyük değişikliklere yol açtığı hiç şüphesiz bir gerçek. Bu yazımızda ele alacağımız konu ise bankacılık sektörünün bu dev fenomenden ne şekilde etkilendiği olacaktır
 23 Haziran 2020 08:42
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Düşük komisyon ile para transferi

Çağımızın en büyük olgularından biri konumundaki internetin, iletişim açısından olduğu kadar, eğitim ve iş dünyası gibi daha birçok alanda da büyük değişikliklere yol açtığı hiç şüphesiz bir gerçek. Bu yazımızda ele alacağımız konu ise bankacılık sektörünün bu dev fenomenden ne şekilde etkilendiği olacaktır.

Geleneksek bankacılık sistemi de internet şubesi ya da mobil uygulamalar gibi çeşitli erişim imkanlarını kullanıcılarına sunuyor olsa da kullandığı altyapı, bu platformlar üzerinden yapılan para transferi gibi işlemlerde kullanıcılarına ek masraflar çıkarmakta. Elbette ki rekabetin oluştuğu her alanda olduğu gibi, zamanla bankacılık sistemine de alternatif olarak boy gösteren çeşitli uygulamalar ortaya çıktı ve kullanıcılar için ciddi birer seçenek halini aldılar.

Tabii ki söz konusu para transferi gibi hayati öneme sahip mevzular olunca, kullanıcıların aklında yapılan işlemlerin ne derece güvenilir ve hızlı bir biçimde gerçekleşeceği gibi sorular oluşmakta. Fakat sözünü ettiğimiz uygulamalar, bankacılık sistemlerinin de sunduğu mobil platformlar ve internet şubelerinden farksız olarak hem kullanımı oldukça kolay hem de yapılan işlemlerin takibini gerçekleştirebileceğiniz ara yüzler sunmaktadır.

Şimdiyse bu uygulamalar vasıtasıyla gerek yurt içi para transferinde, gerekse yurt dışı para transferinde ne gibi avantajlar sağlayabileceğinizden bahsedelim.

Yurt İçi Para Transferi

Fatura ödemesi, kredi kartı ödemesi veya kira ödemesi gibi para transferi işlemleri, hepimizin belli aralıklarla gerçekleştirdiği yurt içi para transferi işlemlerinin başında gelmekte. Peki, bu gibi işlemleri hem çeşitli ekonomik avantajlarla hem de mesai saati veya tatil günleri gibi zaman kısıtlamaları olmadan gerçekleştirmek işimizi oldukça kolaylaştırmaz mıydı?

Cevabınız evet ise az önce de bahsettiğimiz uygulamalar arasından PeP'in, fatura veya kredi kartı ödemesi ve diğer banka hesaplarına yapılan para transferi işlemlerinde minimum düzeydeki sembolik masraf bedelleri talep ettiğini bilmek hoşunuza gidecektir. Ayrıca yaptığınız tüm bu işlemlerin, geleneksel bankacılık sisteminin aksine, hiçbir zaman kısıtlaması olmadan, 7 gün 24 saat boyunca gerçekleştirilebiliyor olması da sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır.

Yurt Dışı Para Transferi

Özellikle Avrupa ülkelerine yapılan yurt dışı para transferi işlemlerindeki sıklığın her geçen gün artış gösterdiği bir gerçek. Hal böyle olunca, bu işlemlerde de ekonomik avantajlar sunan PeP gibi uygulamaların önemi giderek artmakta.

PeP, çoğu Avrupa ülkesine ve İngiltere'ye (Birleşik Krallık) yapacağınız yurt dışı para transferi işlemlerinizde, göndereceğiniz tutarın yüzde 0,6'sı gibi düşük bir masraf tutarı talep ediyor. Ayrıca bu ülkelerle yapacağınız işlemlerde söz konusu ülkenin mesai saatleri dahilinde herhangi bir gecikme olmaması bir kenara dursun, İngiltere'ye yapacağınız işlemlerin tıpkı yurt içi para transferinde olduğu gibi 7 gün 24 saat gerçekleştirilmesi de PeP'in sunduğu önemli avantajların başında gelmekte.

PeP kullanıcısı olup tüm bu avantajlardan hemen yararlanmak ve dönem dönem çeşitli ekonomik ayrıcalıkların sunulduğu kampanyalardan haberdar olmak için siz de App Store veya Google Play Store üzerinden PeP uygulamasını indirebilir veya internet şubesini kullanabilirsiniz!

https://peple.com.tr/
Memurlar.Net
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