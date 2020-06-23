Batıdan batıya tayin isteyen polisler hala bekliyor!

2020 yılı Emniyet Teşkilatı Genel atamaları, 15 Mayıs 2020 tarihinde açıklanmıştı. Bu atamada doğudan batıya ve batıdan doğuya tayin olan polislerin tayin sonuçları ilan edilmişti.

Batıdan batıya tayinler hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Bu belirsizlikten dolayı tayin bekleyen polisler ve aileleri mağdur olmuş durumda.

Sonuçların açıklanmasını bekleyen polisler, 2020 yılı batıdan batıya atama sonuçlarının hala açıklanmamasından şikayetçi. Personelin çocuklarının eğitim ve okul sorunu, eş durumları ve sağlık sorunları sebebiyle atama bekleyip açıklama yapılmaması sebebiyle mağdur olan polisler, sonuçların bir an önce duyurulmasını istiyor.

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