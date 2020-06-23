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Türkiye Mavi Vatan'da ezberleri bozuyor

Mavi Vatan'da yaptığı kritik hamlelerle oyunları bozan Türkiye, Akdeniz'deki küresel enerji ve ticaret yolları denkleminde en önemli bileşen olduğunu dünyaya gösterdi
 23 Haziran 2020 08:50
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Türkiye Mavi Vatan'da ezberleri bozuyor

Türkiye'yi Antalya körfezine sıkıştırma stratejisi güden ülkelerin oyunları Ankara'nın sahada ve masadaki hamleleriyle bozuldu. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin çağrısıyla askeri danışmanlık hizmeti veren Türkiye, yerli üretim İHA ve SİHA'ları ile dengeleri değiştirdi. 'Mavi Vatan' politikasını KKTC, Libya, Somali ve Katar'la işbirliği sütunlarına oturtan Türkiye, bu ülkelerle yaptığı anlaşmalar ile Akdeniz'deki adımlarıyla siyasi prestij kazandı. Enerji kaynakları, enerjinin pazarlara erişimi ve uluslararası ticaret yollarının güvenliğini önceleyen politikaları hayata geçiren Türkiye'nin akılcı hamleleri Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak plan yapanlarda rahatsızlık uyandırdı. Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan projeleri hayata geçirmek isteyen aktörler, ekonomik olarak rasyonel olmayan planlara girişiyor. Akdeniz gazını İsrail, GKRY ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi hedefleyen East- Med boru hattı projesi de bunlardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Türkiye'yi devre dışı bıraktığında maliyeti 3 katına çıkan projenin uygulanması, Türkiye-Libya arasındaki mutabakat sonrası hukuki zorluklara da gebe. Proje güzergahı Türkiye'nin deniz yetki alanından geçiyor. Bu durum, Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir projenin gerçekleşmeyeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

BÖLGEDEKİ ÜS SAYISI ARTIYOR

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin huzur ve refahının teminat altına alınması için uzun vadeli diplomatik atılımlar yapan Türkiye, askeri ilişkiler kapsamında 2015'te Katar'da kurduğu Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarında ilk üsten 4 yıl sonra ikinci bir askeri üs inşa etti. Libya'da darbeci Hafter'in en yakın destekçisi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bu üslerin kurulmasından rahatsız oldu. Dost ülke Somali de Türkiye'ye petrol arama davetinde bulundu. Ankara'nın en büyük dış misyonu olan Mogadişu Büyükelçilik Külliyesi'nin bulunduğu Somali de her daim adil olan Türkiye'ye petrol arama teklifinde bulundu. Somali'nin davetiyle Türkiye'nin etki ve nüfuzu Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na kadar uzanabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Libya açıklarında 17 uçak, 8 fırkateyn ve korvetin katılımıyla 2 bin kilometrelik rotada, 8 saat süren bir tatbikat gerçekleştirdi. Dost ve düşman ülkelere önemli mesajlar veren tatbikat, Türkiye'nin 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdi. Güvenlik uzmanlarına göre, tatbikat, aynı zamanda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne de Türkiye'nin gerektiğinde savaş gemileri ve hava unsurlarıyla en kısa sürede yanlarında olabileceğini göstererek güvenini yükseltti.

Betül Usta
Sabah
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