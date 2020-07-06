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Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!

Kamu kurumlarında çalışmakta olup da, sahte isimlerle sosyal medya hesabı alıp, yöneticilerini eleştiren memurlar, tespit edilip ceza alıyor.
 06 Temmuz 2020 00:06
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Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!

Sanal alemde en çok yanlış bilinen konuların başında "Beni bulamazlar" düşüncesidir. Oysaki fiziki takip, telefon takibi çok zor olmasına rağmen "sanal alemden takip" bu iki takip şeklinde göre çok daha kolaydır.

Özellikle merkez teşkilatı kurumlarımızda, kurumsal bilgisayarı ve kurumsal interneti kullanırken, sosyal medyada, özellikle twitter'da farklı kullanıcı adları alıp kurum yöneticileri aleyhine paylaşımlarda bulunan memurlar bulunmaktadır. Bu paylaşımlarda kurum yöneticilerine ağır hakaretler ve iftiralar atılabilmektedir.

Ancak kurum bilgisayarları ve kurumsal internet, bilgi işlem dairelerince rahatlıkla takip edilebilen cihazladır. Kurumsal bilgisayarı kullanmayıp, şahsi cep telefonunu üzerinden kurumsal internetin kullanılması da aynıdır. Yapılan Log'lamalar sayesinde bir kaç yılın verilerine de ulaşmak mümkündür.

657 sayılı Kanunun 125. maddesinde, bu durumlara karşılık gelen tam bir ceza bulunmamakla birlikte, kamu kurumları torba maddeleri kullanıp Uyarı'dan Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına kadar disiplin cezası verebilmektedir.

Bu bağlamda, kamu personeli olan ziyaretçilerimizin, Devlet memuru vakarına yakışmayan bu tür tutum ve davranışlardan kaçınması, kendilerinin yararına olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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