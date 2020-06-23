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Milli Kütüphanede azalan kitap şaşkınlığı

TÜİK'in yayınlanan 2019 kütüphane istatistiklerinde, Milli Kütüphane'deki kitap sayısının, 2018'e göre yüzde 1.3 oranında, diğer materyallerin ise yüzde 5.9 oranında azalmış görünmesi şaşkınlık yarattı.
 23 Haziran 2020 09:06
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Milli Kütüphanede azalan kitap şaşkınlığı

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) azalmanın izini takip etti. TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, Hürriyet'e şöyle dedi: "Konuyu araştırıp Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne sordum. Eksiklik gözükmesinin nedenini 15 bin yazma eserle 90 bin de eski harfli Türkçe basma kitaptan kaynaklandığını belirttiler. Bu eserler Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na devredilmiş. Bu eserler, Milli Kütüphane Başkanlığı içerisinde bulunan Yazma Eserler Daire Başkanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü bürosuna geçtiği için yine aynı yerde muhafaza ediliyor; ancak Milli Kütüphane'nin envanteri değişmiş oldu. Milli Kütüphanedeki yazmalar, olduğu yerde duruyor ama koleksiyonu Yazma Eserler Dairesi Başkanlığına aktarmışlar.

TÜİK YAZMALARI YAYINLAMIYOR

Milli Kütüphane'nin tanımında 'her türlü bilgi kaynağını barındırmak' var. Yazma Eserler Kanunu çıkarken, 'Milli Kütüphane'deki yazmalar Bakan onayı ile alınabilir' ifadesi eklendi. TÜİK, kütüphanelerdeki yazma eserlerle ilgili istatistikleri yayınlasa biz de elimizde ne kadar yazma eser ne kadar eski harfli Türkçe kitap var onu da görmüş olacağız."
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