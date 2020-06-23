Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.52'de merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|23 Haziran 2020 09:09
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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