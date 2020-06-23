1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
 23 Haziran 2020 09:22
Yazdır
İstanbul 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da ve bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, uyarı kodunun sarı olduğu belirtilen paylaşımda, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" denildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor
23 Haziran 2020 10:10		 Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler
23 Haziran 2020 10:08
Yeni tehlike maske, eldivenler, enfekte olmuş atıklar
23 Haziran 2020 10:00		 Şoföre 'maske' uyarısı yapınca minibüsten indirildi
23 Haziran 2020 09:57
Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü
23 Haziran 2020 09:46		 Kedi caminin minberinde doğum yaptı, imam sahip çıktı
23 Haziran 2020 09:44
Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar
23 Haziran 2020 09:27		 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
23 Haziran 2020 09:09
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
23 Haziran 2020 08:57		 Korona'dan kaçıp sele yakalandılar
23 Haziran 2020 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Türk askeri üssü önünde intihar saldırısı önlendi10:12 - Geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki kız için 6 kişiye gözaltı10:11 - Adıyaman'da Fırat kaplumbağası görüldü10:10 - Borsa, güne yükselişle başladı10:10 - Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor10:08 - Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler10:05 - Rahatsızlığı nedeniyle GİH'e geçirilen polis memuru, hangi unvandan emekli olur?10:02 - Bakan değişimi için 2. yılın sonu mu bekleniyor?10:00 - Yeni tehlike maske, eldivenler, enfekte olmuş atıklar09:57 - Şoföre 'maske' uyarısı yapınca minibüsten indirildi
09:53 - Güne başlarken döviz fiyatları09:50 - Suç örgütü kurmak ve uyuşturucudan 3'ü polis 25 zanlı tutuklandı09:48 - Diyarbakır'da polisin şehit eden sanıkların müebbet hapsi istendi09:46 - Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü09:44 - Kedi caminin minberinde doğum yaptı, imam sahip çıktı09:27 - Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!09:27 - Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar09:24 - Volkan Bozkır: Üyelerin tamamını temsil edeceğim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
Anında 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar
Tezel'e 15 yıl isteniyor: FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak
Güney Kore: İkinci dalga başladı
Korona'dan kaçıp sele yakalandılar
Adnan Menderesle ilgili kara leke temizleniyor
Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!
İki yılda 58 doktora meslekten men cezası
Yaşadığım acıyı bilseler maskesiz çıkmazlardı
Şanlıurfa'da belediye binası hastaneye dönüştürülüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 4
21.06.2020 bursa'daki sel 2
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
baroların ankara'ya alınmaması 2
pazar durgunluğu 1
yağmur başlayınca balkona koşmak 2
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 2
gram altın 2
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Geçici 19 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam