Volkan Bozkır: Üyelerin tamamını temsil edeceğim

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, gorevi boyunca BM uyelerinin tamamını temsil edeceğini belirterek, "Her bir grubun ve uyelerinin beklenti ve gorusleri, benim icin esit derecede onemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Baskanı olarak, Birlesmis Milletlerin ve uyelerinin arzu ve beklentilerine en uygun sekilde gorev ifa edecegimden emin olabilirsiniz" dedi.

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, kendisini Genel Kurul Baskanı secen üye ülkelere teşekkür ederek, "Sizlerin guvenine ve destegine mazhar olmaktan buyuk onur duyuyorum. Ustelik bu saygın gorevi, Birlesmis Milletlerin kurulusunun 75. yıl donumunde ustlenecek olmak da bir ayrıcalık. Bu vesileyle, Cumhurbaskanımız Recep Tayyip Erdogan'a, bana olan guveni, teveccuhu ve bugune kadarki kesintisiz destegi icin sukranlarımı sunuyorum. Aynı sekilde secim surecimin basından sonuna kadar gosterdigi yakın ilgi ve guclu destek icin Dısisleri Bakanımız Mevlut Cavusoglu'na da icten tesekkur ediyorum" diye konuştu.

Bozkır, diplomat ve siyasetci olarak Türkiye'ye ve millete yaklasık 50 yıldır hizmet ettiğini belirterek, bugun ise, kendisi icin yeni bir donemin baslangıcı olduğunu söyledi.

"HER BİR ÜYENİN BEKLENTİ VE GÖRÜŞLERİ EŞİT DERECEDE ÖNEMLİ"

BM Genel Kurulu'na baskanlık edecek ilk Turk vatandası olmanın kendisi için buyuk bir onur kaynagı olduğunu dile getiren Bozkır, şöyle devam etti:

"Genel Kurul Baskanı olarak gorevim boyunca Birlesmis Milletler uyelerinin tamamını temsil edecegim. Her bir grubun ve uyelerinin beklenti ve gorusleri, benim icin esit derecede onemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Baskanı olarak, Birlesmis Milletlerin ve uyelerinin arzu ve beklentilerine en uygun sekilde gorev ifa edecegimden emin olabilirsiniz. BM'nin iki temel organının yoneticileri olarak Genel Sekreter ve Genel Kurul Baskanı'nın uyum icinde calısması gerektigine inanıyorum. Gorev surem boyunca calısmalarım, sizin gundeminizi ve onceliklerinizi de tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Birlesmis Milletler calısmalarını mumkun oldugunca daha etkili hale getirmeyi amaclayan, orgutun reformuna yonelik gundeminizi, gorevimin cercevesi dahilinde destekleyecegim. Ozellikle zorlu gecen son aylarda sergilediginiz liderlik icin takdirlerimi ifade etmek isterim. Bugune kadar, sizinle tesis ettigimiz verimli diyalog icin ayrıca tesekkur ediyorum ve bu is birligimizin onumuzdeki donemde de devamını bekliyorum."

Bozkır, Birlesmis Milletler Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (EKOSOK) gundemlerinin, genelde birbirini tamamlayan, ancak kimi zaman cakısan nitelikte olduğunu kaydetti.

Bunu dikkate alarak, EKOSOK Baskanıyla da yakın bir is birligi icinde olacağına vurgu yapan Bozkır, Pakistan'ın Birlesmis Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi ve EKOSOK Baskanı Buyukelci Munir Akram'la, bu yonde ilk gorusmeyi gerceklestirdiğini söyledi.

Bozkır, önumuzdeki donemde de, bu iki temel Birlesmis Milletler organının yuruttugu onemli calısmaları, daha da uyumlu hale getirmeye gayret edeceklerini aktararak, teskilatın genel gundeminin, Birlesmis Milletler karar alma organları arasında, zamanlı ve guclu bir koordinasyonu gerektirdiğini ifade etti.

Genel Kurul gundeminin, konulara duyarsız kalmayacak ve tekrarları onleyecek sekilde ortaya cıkması icin caba gostereceğine dikkati çeken Bozkır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu cercevede, tum Ana Komitelerin Baskanlarıyla, ki bu gorevleri Ispanya, Nepal, Macaristan, Botsvana, Uruguay ve Sili Daimi Temsilcileri ustlenecektir, calısmalarını desteklemek icin duzenli temas ve iletisim halinde olacagım. Covid-19 salgınının yarattıgı kosullar nedeniyle ocak ayından bu yana New York'a gelemedim. Bununla birlikte, gerek 15 Mayıs'taki interaktif diyalog toplantısı, gerek BM'deki bolgesel gruplar ve diger ulke gruplarının baskanları, koordinatorleri ve uyeleriyle video konferans yoluyla yaptıgım gorusmeler vesilesiyle, son donemde hemen hemen tum Birlesmis Milletler uyesi ulkelerin temsilcileriyle temas imkanı buldum. Bu gorusmeler ve fikir alısverisleri, benim icin son derece faydalı oldu. Bu sayede, farklı ulke gruplarını, onların ozel ihtiyaclarını ve Birlesmis Milletler Genel Kurul Baskanından beklentilerini dinleme fırsatım oldu. Gecis surecinde de bu diyaloğu devam ettirmek arzusundayım."

Bozkır, gorev suresi boyunca ofisinin kapılarının tum uye ulkelere acık olacağını kaydetti.

Hayat kosulları normale doner donmez uye ulkelerin temsilcileriyle, mesleki ve sosyal amaclarla, fiziki olarak bulusmayı amaçladığını dile getiren Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'ye beklenmedik bicimde zorlu gecen Birlesmis Milletler 74. Genel Kurul Balkanlıgı gorevini basarıyla yerine getirdigi icin takdirlerini iletti.

Bozkır, Bande'nin ortaya koydugu dirayetli ve sogukkanlı yaklasımın, bu zorlu zamanlarda mesafe kat edilmesine yardımcı olduğunu aktararak, sorunsuz ve verimli bir gecis sureci icin, onumuzdeki donemde Bande ve ofisiyle yakın is birligini surdurmeye hazır olduğunu söyledi.

"ÇABALARIMIN MERKEZİNDE UZLAŞI ARAYIŞI OLACAK"

Dunyanın farklı yerlerinde insani krizler, cok sayıda can kaybına neden olan catısmalar ve Covid-19 dahil, ciddi ve acil sorunlarla karsı karsıya bulunduklarına vurgu yapan Bozkır, şöyle devam etti:

"Bu kuresel sorunlar, kuresel cozumleri gerektiriyor. Kuresel cozumler bulabilmenin en etkili yolu ise, cok taraflılık ilkesine tam baglılıktan geciyor. Birlesmis Milletler Genel Kurulu, 'dunyanın parlamentosu' olarak, cok taraflılık cabalarımızı yonlendirmek icin en elverisli konumdadır. Bu nedenle, Birlesmis Milletler uyelerine baskanlık etmek buyuk bir sorumluluk. Bunun farkındayım ve bu buyuk sorumluluk yuklu onemli gorevi yerine getirmek icin her turlu gayreti gosterecegim. Uye ulkeler, sivil toplum ve diger uluslararası kuruluslar arasında guven ve uyumu tesis etmek ve bunu saglamlastırmak icin calısacagım. Cabalarımın merkezinde uzlası arayısı olacak. Mumkun oldugu oranda Genel Kurul Baskanı'nın moral otoritesi ve gucunu kullanacagım. Baskanlıgımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, seffaflık ve ayrım gozetmeme olacaktır. Gorev surem boyunca, Birlesmis Milletlerin uc temel unsuru olan, barıs ve guvenlik, surdurulebilir kalkınma ve insan haklarına, esit ve dengeli bicimde onem verecegim. Bu kavramların, Birlesmis Milletler binasının dısındaki dunyayla olan baglantısını gozden kacırmayacagım."

"COVID-19 BİR SAĞLIK KRİZİ OLDUĞU KADAR İNSANİ BİR KRİZ"

Bozkır, üzerinde ozellikle caba gostermek niyetinde oldugu konuları çok taraflılık, Birlesmis Milletlerin 75. yıl donumu, en savunmasız ulkeler agırlıklı olmak uzere, "insani gundem"de ongorulen beklentilerin sonuclandırılmasının saglanması, kalkınma yolunda ozel duruma sahip ulkeler, cinsiyet esitligi ve kadınların konumunun guclendirilmesi olarak sıraladı.

Bugun, daha once emsali gorulmemis bir kuresel sorunla karsı karsıya olunduğunu dile getiren Bozkır, "Covid-19 bir saglık krizi oldugu kadar, insani bir krizdir. Aynı zamanda, sosyal, siyasi ve ekonomik neticeleri ve insan hakları uzerinde olumsuz yansımaları bulunan bir tehdittir. Pandemiye karsı musterek mucadelemizde, Birlesmis Milletlerin temel diregi 3 organ olarak, oncelikle en savunmasızların ozel ihtiyaclarına odaklanmalıyız. Onlara cok daha guclu bir sekilde ulasabilmeli, hepimizin guvenligi icin her birimizin guven icinde olması gerektigini unutmamalıyız. Bu kapsamda, Genel Kurul Baskanlıgım zarfında, Covid-19'la mucadelede Birlesmis Milletlerin temel girisimleri olan 'Kuresel Insani Yardım Planı' ile 'Yardım ve Iyilestirme Fonu' ve bunların '2030 Gundemi' cercevesinde uygulanması onceliklerim olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bozkır, konuşmasında Covid-19'un yarattıgı zorluklar karsısında Birlesmis Milletler Sartını uygulamak ve insanların, basta Birlesmis Milletler olmak uzere uluslararası kurumlara inancını tazelemenin de kritik onem taşıdığına işaret etti.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE AYRICALIK"

Birlesmis Milletler Genel Kurulu dahil olmak uzere, orgutun normal isleyisine yakın zamanda donebilmeyi ve saglık icin gerekli tedbirleri alarak fiziki katılımlı toplantılar yapabilmeyi umduğunu aktaran Bozkır, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Diger taraftan, mevcut sartlarda, Birlesmis Milletler 75. Genel Kurulu oncelik listesini gozden gecirmemiz ve yeniden duzenlememiz gerekebilecektir. Bu tabiatıyla uye ulkelerin yonlendirecegi ve birlikte karar alacagı bir surectir. Baskan olarak, yetkim cercevesinde ben de bu cabalara destek vermeye hazır olacagım. Birlesmis Milletler Genel Kurulu, uluslararası toplumun musterek vicdanı ve iradesini yansıtmaktadır. Bu cercevede, sozlerime, tum uye ulkelerin esit soz hakkına sahip oldugu yegane Birlesmis Milletler organına baskanlık edecek olmamın, benim icin buyuk bir onur ve ayrıcalık oldugunu vurgulayarak son vermek istiyorum. Birlesmis Milletler 75. Genel Kurul Baskanı olarak gorev yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."