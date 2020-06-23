Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!
|23 Haziran 2020 09:27
|Yazdır
Corona virüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, "Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor" dedi.
NASIL ANLAŞILIR?
Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, "Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir. Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez" diye konuştu.
Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK
İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Gamze Taraca, "Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz" dedi.
İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Borsa, güne yükselişle başladı
23 Haziran 2020 10:10
|Güne başlarken döviz fiyatları
23 Haziran 2020 09:53
|Bankalar gaza bastı 'Kovid zararı' silindi
23 Haziran 2020 07:38
|Borsa, 115.000 puanı aştı
22 Haziran 2020 18:27
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
22 Haziran 2020 17:28
|Altın rekor kırmaya devam ediyor
22 Haziran 2020 16:50
|Borsa, güne yükselişle başladı
22 Haziran 2020 10:12
|Darphane çalışma başlattı! Sahte altına hapis cezası geliyor
20 Haziran 2020 21:28
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
19 Haziran 2020 18:50
|Borsa, rekor işlem hacmiyle 113.500 puanı aştı
19 Haziran 2020 18:35