Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar
Avcılar'da metrobüse binmek için durağa yürüyen vatandaşların bazıları hala maske kuralına uymuyor
|23 Haziran 2020 09:27
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Avcılar'da metrobüse binmek için durağa yürüyen vatandaşların büyük çoğunluğu maske kuralına uyarken, bazı vatandaşların maskelerini yüzlerine değil çenelerine takmaları dikkat çekti.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların maske kuralına uyduğu görüldü.
Avcılar'da herkesin maskesinin olduğu görülürken, bazı vatandaşların maskelerini ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmak yerine çenelerine takmaları dikkat çekti.
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