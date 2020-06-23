Bakan değişimi için 2. yılın sonu mu bekleniyor?

Hatırlanacağı üzere şuan görevde olan kabine 2 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile göreve başlamıştı. Tıklayınız.

Sosyal güvenlik mevzuatımızda yer alan düzenleme gereğince, emeklilik için gerekli olan yaş ve hizmet şartları tamamlandığında, bakanlığın emeklilik haklarından yararlanabilmek için 2 yıl görev yapmış olmak gerekmektedir.

Bürokrasideki söylentiler arasında, bakan değişimi için bu iki yıllık sürenin beklendiği ifade edilmektedir. Bugün Abdulkadir Selvi de Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, bakan değişimi için, milletvekilleri arasında bu 2 yıllık sürenin beklendiği yönünde konuşmalar geçtiğini belirtmiştir.