Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gündemdeki YKS sınavı ile ilgili panik yaratan açıklamaları değerlendirdi. Kara açıklamasında, "Bizim çocuklarımızın arasında kaybın olma ihtimali yok" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te canlı yayın konuğu oldu. Burada son dönemde tartışma konusu olan YSK sınavı yapılması ile ilgili konuşan Prof. Dr. Kara, "Rakam hesabı yapılabilir tabi ama çocuklar geleceklerini belirleyeceği bir sınava giriyor. Bizim önceliğimiz onların huzurla sınava girmelerini sağlamak olmalı. Elimizden geldiği kadarıyla Bilim Kurulu'nun da önerileriyle çocukların en rahat ve en güvenilir şekilde sınava girmeleri sağlanmaya çalışıyor. Ben böyle rakam kayıp konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum.' dedi.

Kara, şöyle devam etti;

Çocuklardan tek isteğim sınava konsantre olsunlar, rahat olsunlar. Birkaç gerçek nokta var onların da altını çizelim. Bizim açıkladığımız bilimsel gerçekler var. Sayın Bakan'ın açıklamaları var.

''Kaybın olmasını beklemiyoruz"

Türkiye'de yapılan testlere göre PSR'ın pozitif çıktığı sayı binde bire tekabül ediyor. Bulaştırıcılığımız 1'in altına inmiş vaziyette. Böyle bir ortamda bulaş riskinin çok az olduğunu hatta olmadığını söyleyebiliriz. Sınava girenlerin yaşını düşündüğümüzde böyle bir kaybın olmasını beklemiyoruz"