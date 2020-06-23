1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gündemdeki YKS sınavı ile ilgili panik yaratan açıklamaları değerlendirdi. Kara açıklamasında, "Bizim çocuklarımızın arasında kaybın olma ihtimali yok" dedi.
 23 Haziran 2020 10:08
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gündemdeki YKS sınavı ile ilgili panik yaratan açıklamaları değerlendirdi. Kara açıklamasında, "Bizim çocuklarımızın arasında kaybın olma ihtimali yok" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te canlı yayın konuğu oldu. Burada son dönemde tartışma konusu olan YSK sınavı yapılması ile ilgili konuşan Prof. Dr. Kara, "Rakam hesabı yapılabilir tabi ama çocuklar geleceklerini belirleyeceği bir sınava giriyor. Bizim önceliğimiz onların huzurla sınava girmelerini sağlamak olmalı. Elimizden geldiği kadarıyla Bilim Kurulu'nun da önerileriyle çocukların en rahat ve en güvenilir şekilde sınava girmeleri sağlanmaya çalışıyor. Ben böyle rakam kayıp konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum.' dedi.

Kara, şöyle devam etti;

Çocuklardan tek isteğim sınava konsantre olsunlar, rahat olsunlar. Birkaç gerçek nokta var onların da altını çizelim. Bizim açıkladığımız bilimsel gerçekler var. Sayın Bakan'ın açıklamaları var.

''Kaybın olmasını beklemiyoruz"

Türkiye'de yapılan testlere göre PSR'ın pozitif çıktığı sayı binde bire tekabül ediyor. Bulaştırıcılığımız 1'in altına inmiş vaziyette. Böyle bir ortamda bulaş riskinin çok az olduğunu hatta olmadığını söyleyebiliriz. Sınava girenlerin yaşını düşündüğümüzde böyle bir kaybın olmasını beklemiyoruz"
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor
23 Haziran 2020 10:10		 Yeni tehlike maske, eldivenler, enfekte olmuş atıklar
23 Haziran 2020 10:00
Şoföre 'maske' uyarısı yapınca minibüsten indirildi
23 Haziran 2020 09:57		 Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü
23 Haziran 2020 09:46
Kedi caminin minberinde doğum yaptı, imam sahip çıktı
23 Haziran 2020 09:44		 Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar
23 Haziran 2020 09:27
İstanbul 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı
23 Haziran 2020 09:22		 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
23 Haziran 2020 09:09
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
23 Haziran 2020 08:57		 Korona'dan kaçıp sele yakalandılar
23 Haziran 2020 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Türk askeri üssü önünde intihar saldırısı önlendi10:12 - Geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki kız için 6 kişiye gözaltı10:11 - Adıyaman'da Fırat kaplumbağası görüldü10:10 - Borsa, güne yükselişle başladı10:10 - Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor10:08 - Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler10:05 - Rahatsızlığı nedeniyle GİH'e geçirilen polis memuru, hangi unvandan emekli olur?10:02 - Bakan değişimi için 2. yılın sonu mu bekleniyor?10:00 - Yeni tehlike maske, eldivenler, enfekte olmuş atıklar09:57 - Şoföre 'maske' uyarısı yapınca minibüsten indirildi
09:53 - Güne başlarken döviz fiyatları09:50 - Suç örgütü kurmak ve uyuşturucudan 3'ü polis 25 zanlı tutuklandı09:48 - Diyarbakır'da polisin şehit eden sanıkların müebbet hapsi istendi09:46 - Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü09:44 - Kedi caminin minberinde doğum yaptı, imam sahip çıktı09:27 - Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!09:27 - Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar09:24 - Volkan Bozkır: Üyelerin tamamını temsil edeceğim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
Anında 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar
Tezel'e 15 yıl isteniyor: FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak
Güney Kore: İkinci dalga başladı
Korona'dan kaçıp sele yakalandılar
Adnan Menderesle ilgili kara leke temizleniyor
Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!
İki yılda 58 doktora meslekten men cezası
Yaşadığım acıyı bilseler maskesiz çıkmazlardı
Şanlıurfa'da belediye binası hastaneye dönüştürülüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmur başlayınca balkona koşmak 2
Bizim amacımız spor yapmak değl cihat 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
21.06.2020 bursa'daki sel 2
Uyku göz bandı 3
eyvallahı olmamak 1
21.06.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
sık sık saç rengini değiştirmek 1
dolu 1
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 2
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Geçici 19 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam