Türk askeri üssü önünde intihar saldırısı önlendi

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN KURULUŞ OSMAN AÇIKLAMASI Beş sezon boyuncu Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir Kuruluş Osman'a dahil olması bekleniyor. Düzyatan, konuyla ilgili ilk defa çok net açıklamalarda bulundu.