Türk askeri üssü önünde intihar saldırısı önlendi
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.
|23 Haziran 2020 10:13
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Güney Kore: İkinci dalga başladı
23 Haziran 2020 08:01
|Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek
22 Haziran 2020 21:45
|İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
22 Haziran 2020 14:35
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 51 bini geçti
22 Haziran 2020 10:00
|Berlin'de Türk avukata ters kelepçe
21 Haziran 2020 22:11
|Çin'de Kovid-19 aşısı deneylerinde ikinci aşamaya geçildi
21 Haziran 2020 17:15
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 931 bini geçti
21 Haziran 2020 11:55
|Trump: Testleri yavaşlatma talimatı verdim
21 Haziran 2020 09:52
|ABD'deki Halkbank davasına bakan başsavcı görevden alındı
20 Haziran 2020 12:55
|DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
20 Haziran 2020 10:55