Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor
Sivas'ın Zara ilçesinde bir danayı emziren at, görenleri şaşırtıyor.
|23 Haziran 2020 10:10
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İlçeye bağlı Yayıközü köyü Oluklu Yaylası'nda köy muhtarı Abdullah Solak'a ait annesi olmayan danayı 15 gündür "Aktolgalı" isimli at emziriyor.
Abdullah Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dana 40 günlükken annesinin yaylada kurdun saldırısına uğrayarak telef olduğunu anlattı.
Solak, danayı atın sahiplendiğini belirterek, "Dana aç olduğu için atta da süt var, tayı yeni sütten kestiğinden annelik duygusu ortaya çıkmış. Bir gün baktık, dana atı emiyor. Sabah ve akşam yarımşar saat, hemen hemen her gün danayı emziriyor. 15 gündür danaya annelik yapıyor. Atın sütü çok değil ama danaya bir barınma oluyor. Atın sütünün dışında yem ve yayılarak takviye gıda alıyor danamız." diye konuştu.
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