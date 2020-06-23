Diyanet'teki 10 bin bilgisayara PARDUS kurulacak
Bakan Varank: "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak."
|23 Haziran 2020 10:46
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile "Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen törende konuştu.
Bakan Varank: "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Yazılım ekosistemimizi daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk."
Bakan Varank: "Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlıyoruz. Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak."
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