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FETÖ'nün 'il yapılanması'ndan gözaltına alınan 18 kişiye adli kontrol kararı

Gözaltına alınan 18 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 23 Haziran 2020 10:50
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FETÖ'nün 'il yapılanması'ndan gözaltına alınan 18 kişiye adli kontrol kararı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında halen görevde olan doktor, hemşire ve öğretim elemanının da bulunduğu 18 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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