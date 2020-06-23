FETÖ'nün 'il yapılanması'ndan gözaltına alınan 18 kişiye adli kontrol kararı
Gözaltına alınan 18 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|23 Haziran 2020 10:50
|Yazdır
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında halen görevde olan doktor, hemşire ve öğretim elemanının da bulunduğu 18 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HDP'li Belde Belediye Başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
23 Haziran 2020 11:31
|FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
23 Haziran 2020 10:57
|Diyarbakır'da polisin şehit eden sanıkların müebbet hapsi istendi
23 Haziran 2020 09:48
|Tezel'e 15 yıl isteniyor: FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak
23 Haziran 2020 07:21
|34 sanıklı FETÖ'nün 'MİT kumpası' davası ertelendi
22 Haziran 2020 20:08
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
22 Haziran 2020 19:53
|Denizli'de FETO'den 6 zanlı tutuklandı
22 Haziran 2020 17:35
|Niğde'de FETÖ firarisi babasının evinde yakalandı
22 Haziran 2020 13:56
|FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı' hakim karşısında
22 Haziran 2020 11:54
|FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
22 Haziran 2020 11:47