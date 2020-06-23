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Altının gramında artış devam ediyor

Çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını 2.587 liradan satılıyor
 23 Haziran 2020 10:58
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Altının gramında artış devam ediyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 386,5 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 386,2 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 386,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.587 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da Asya piyasalarında 1.760 doları görmesinin ardından düşüşe geçti ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.754 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt dışında Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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