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Yargıtay'dan Doğalgaz güvence bedeli için önemli karar

Yargıtay, doğalgaz aboneliği için güvence bedelinin alınabileceğine hükmetti
 23 Haziran 2020 10:58
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Yargıtay'dan Doğalgaz güvence bedeli için önemli karar

29 Eylül 2016 yılında Afyonkarahisar'da vatandaş, kendisinden alınan 505 TL bağlantı ve 479 TL güvence bedeli için İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvuru yapmış.

Yapılan başvuru üzerine Tüketici Hakem Heyeti alınan güvence bedelinin vatandaşa geri iadesine karar vermiş. Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi de verilen kararı doğru bulmuş.

Verilen kararlardan sonra Afyonkarahisar Doğalgaz Dağıtım AŞ kararı Yargıtay'a taşıyor.

Yargıtay, kanunlar ile güvence bedeli açıkça hüküm altına alınmasa dahi, EPDK'nın ilgili yönetmeliğinde bu bedelin alınabileceğini belirtti. Tarifeler çerçevesinde güvence bedelinin tespit edildiği ilgili yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açılabileceğini vurguladı. Bu yönetmelik iptal edilmediği sürece bu bedelin alınabileceğine hükmetti.

Yargıtay, Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi'nin güvence bedelinin iadesine dair verdiği kararın bozulmasına oy birliği ile karar verdi.

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Memurlar.Net
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