TBMM'de çalışan 6 personelde virüs tespit edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan 6 personelde virüs tespit edildi
|23 Haziran 2020 11:10
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