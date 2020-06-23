Bakan Albayrak konut kredisine başvuru sayısını açıkladı
|23 Haziran 2020 11:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Ekonomik iyileşmeye yönelik pozitif işaretler var. Salgına yönelik erken tedbirler ekonomiye pozitif yansıdı. Salgından en az etkilenen ülkelerden biri olduk. Normalleşme süreciyle birlikte toparlanmayı güçlü bir şekilde görmeye başladık. Normalleşmeye en az hasarla giren ekonomi olduk. Konut kredisine başvuru şu ana kadar 133 bini geçti. 25 milyar lira tahsis edildi.
Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz. Hedefimiz finansal ve ekonomik altyapıyı güçlendirmek. Ekonomi bir değişim sürecinden geçiyor. Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz.
Geçen gün marketten bir tartı alacağım. Yeeli olsun dedim. Bir baktım üretim nerede diye, Türkiye'de değil. Türkiye'nin koca koca grupların dünyanın başka yerinde üretiyor etiketini basıyor. Türkiye'de üretim kapasitesi olan her şeyi ülkemizde üretmek gerekiyor. Devlet olarak biz ne gerekiyorsa yapacağız. Bankalar da yerli üretim projelerine destek sağlamalı."
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